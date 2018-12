Ein EU-Gericht kippt einen Diesel-Kompromiss der EU-Kommission - und öffnet damit die Tür für Fahrverbote auch für neue Diesel.

Ein Gericht in Luxemburg hat eine neue Runde im Streit um Fahrverbote für Dieselfahrzeuge eingeläutet. Konkret geht es diesmal um Fahrzeuge der Euro-6-Norm, also neue Diesel. Für die hatte die EU-Kommission die Grenzwerte für den Ausstoß von Stickoxiden gelockert. Das Gericht der EU in Luxemburg entschied nun: Das hätte sie nicht gedurft.

Das Urteil könnte die Tür für neue Fahrverbote öffnen. Bislang werden nur ältere Diesel bis maximal Euro-5 aus den Innenstädten verbannt. Grund ist, dass Euro-6-Fahrzeuge als vergleichsweise sauber gelten. Wie sauber sie genau sind, ist jedoch umstritten. In einem Test stellte der ADAC bereits 2017 fest, dass manche Euro-6-Modelle im Straßenverkehr sogar mehr Schadstoffe emittieren als ihre Vorgängermodelle. Zuvor waren die Emissionen nur im Labor gemessen worden, nicht im realen Straßenverkehr.

Die EU-Kommission wollte den Herstellern eine Schonfrist einräumen und erlaubte ihnen, übergangsweise bis zum 2,1-fachen des eigentlichen ...

