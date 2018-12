Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der ehemals erfolgreiche Journalist Ralph (Axel Prahl) wird vom Arbeitsamt zu einer Stelle als Abendschullehrer verdonnert. Anstatt Hartz IV zu beziehen, soll er Schulabbrechern zum Hauptschulabschluss verhelfen. Das ZDF sendet die Komödie "Extraklasse" am Montag, 17. Dezember 2019, 20.15 Uhr, als Fernsehfilm der Woche. Das Drehbuch schrieb Matthias Tiefenbacher, der auch Regie führt, nach der Vorlage von Gernot Gricksch. Neben Axel Prahl spielen Aglaia Szyszkowitz, Inka Friedrich, Katharina Thalbach, Max Hegewald und viele andere.



Ralphs Leben mit seiner fabelhaften Frau Laila (Inka Friedrich) in der gemeinsamen Traumwohnung ist lange vorbei, wie er bitter feststellen muss. An seinem 50. Geburtstag findet er sich als arbeitsloser, verschuldeter, geschiedener Untermieter bei seinem ehemaligen Praktikanten (Max Hegewald) und dessen Oma (Katharina Thalbach) wieder.



Nachdem er in einer wahren "Extraklasse" an der Abendschule den Dienst angetreten hat, muss Ralph widerwillig einsehen, dass er sein Phlegma abstreifen und die Herausforderung eines stabilen Alltags endlich annehmen muss. So schwer kann es ja wohl nicht sein, ein paar unmotivierte ehemalige Schulabbrecher zu unterrichten. Doch in der Schule kommt alles anders: Nicht nur, dass seine Schüler im Gegensatz zu ihm tatsächlich etwas lernen wollen - vor allem die strengen Auflagen der Rektorin Dörte Wiedebusch (Aglaia Szyszkowitz) machen ihm das Leben zur Hölle.



Ansprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/extraklasse



http://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121