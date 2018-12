Von Kimberly Chin

NEW YORK (Dow Jones)--General Electric (GE) verkauft die Mehrheit am Softwareunternehmen ServiceMax an die Beteiligungsgesellschaft Silver Lake. GE wird noch mit 10 Prozent an dem Unternehmen beteiligt bleiben, wie aus der Mitteilung des US-Konzerns hervorgeht. Einen Kaufpreis nannte GE nicht.

Die General Electric Co hatte ServiceMax, die sich auf Software zum Lagermanagement oder der Planung von Servicetechnikern konzentriert, erst vor zwei Jahren für 915 Millionen US-Dollar gekauft. Mit der Veräußerung schärft GE weiter den Fokus und schraubt die Ansprüche im Softwaregeschäft zurück.

Der Konzern kündigte am Donnerstag auch die Gründung eines neues Unternehmens an. Die Firma soll sich auf industrielle Anwendungen im Bereich Internet der Dinge fokussieren. Zum Start werde das neue Unternehmen auf einen Jahresumsatz von 1,2 Milliarden Dollar kommen.

Der Digitalchef von GE, Bill Ruh, werde den Konzern verlassen, hieß es weiter. GE will nun intern und extern nach einem CEO für das neue Unternehmen suchen.

December 13, 2018

