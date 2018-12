Hamburg (www.anleihencheck.de) - Beruhigen sich die Gemüter zum Jahresausklang vielleicht doch noch ein wenig, fragen sich die Analysten der HSH Nordbank AG. An den Rentenmärkten habe sich jedenfalls der Abwärtstrend bei den Renditen nicht fortgesetzt. Der positive Stimmungsimpuls sei vor allem von Chinas Regierung ausgegangen, die eine Senkung des Zollsatzes für Autos aus den USA von 40% auf 15% angekündigt habe. Italiens Angebot an die EU, das Budgetdefizit von 2,4% auf 2,04% zu senken, habe den Risikoaufschlag der italienischen Anleihen weiter sinken lassen. Die EU-Kommission sei angeblich nicht mit diesem Zugeständnis Italiens zufrieden. Allerdings könnte die Kommission in Erklärungsnot geraten, da Frankreichs Regierung in Reaktion auf die gewaltsamen Proteste im Land kräftige Ausgabenerhöhungen angekündigt habe. ...

