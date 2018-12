Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" belassen. Die Ernennung von Thomas Schroeter zum Chief Product Officer und Ralf Weitz zum Chief Sales Officer sei insofern positiv, als die beiden aus den eigenen Reihen kämen und viel Erfahrung mitbrächten, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2018 / 09:24 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A12DM80