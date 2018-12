Zürich (ots) -



Der Bankrat der Zürcher Kantonalbank hat Dr. Jürg Bühlmann zum

neuen Leiter Firmenkundengeschäft gewählt. Er übernimmt die Funktion

von Heinz Kunz, der per Ende 2019 als Leiter Firmenkundengeschäft

zurücktritt. Jürg Bühlmann gibt seine jetzige Funktion als Leiter

Logistik per Mitte 2019 ab. Die Suche nach seiner Nachfolge ist

initiiert.



Der Bankrat der Zürcher Kantonalbank hat heute Jürg Bühlmann per

1. Januar 2020 zum neuen Leiter Firmenkundengeschäft gewählt. Er

tritt die Nachfolge von Heinz Kunz an, der sich entschieden hat,

seine Funktion per Ende 2019 abzugeben. Jürg Bühlmann gibt seine

jetzige Funktion als Leiter Logistik per Mitte 2019 ab, um sich auf

die neue Aufgabe vorzubereiten. Der Bankrat der Zürcher Kantonalbank

hat die Suche nach einem neuen Leiter Logistik initiiert. Heinz Kunz

bleibt bis Ende 2020 weiterhin Mitglied der Generaldirektion der

Zürcher Kantonalbank.



Dr. Jörg Müller-Ganz, Präsident des Bankrats, sagte: «Wir sind

Heinz Kunz für seinen langjährigen grossen persönlichen Einsatz für

die Zürcher Kantonalbank sehr dankbar. Mit Jürg Bühlmann übernimmt

eine starke und sehr erfahrene Führungspersönlichkeit mit breitem

Erfahrungsschatz im Banking das Firmenkundengeschäft. Die Suche nach

einer geeigneten Kandidatin oder einem geeigneten Kandidaten für

seine Nachfolge nehmen wir nun mit Hochdruck an die Hand.»



Martin Scholl, Vorsitzender der Generaldirektion, ergänzte: «Ich

danke Heinz Kunz für sein grosses Engagement und freue mich sehr,

dass er uns auch weiterhin bis Ende 2020 mit seiner Erfahrung sowie

seinem grossen Netzwerk zur Verfügung steht. Jürg Bühlmann wird

wertvolle Impulse in den zunehmend wichtigen Fragen der

Digitalisierung auf Firmenkundenseite einbringen können.»



Jürg Bühlmann ist heute Leiter Logistik der Zürcher Kantonalbank

und in dieser Funktion Mitglied der Generaldirektion. Der promovierte

Betriebswirtschafter ist seit über 25 Jahren für die Zürcher

Kantonalbank tätig und startete seine Laufbahn im Controlling. In der

Folge übernahm er die Leitung strategischer IT-Projekte und führte

den Bereich Immobilien. 2012 wählte ihn der Bankrat als Leiter

Logistik und Mitglied der Generaldirektion. In dieser Funktion hat er

die Informatik der Zürcher Kantonalbank konsequent weiterentwickelt

und für die Herausforderungen der Zukunft fit gemacht.



Jürg Bühlmann, Leiter Logistik, sagte: «Ich freue mich sehr auf

die neue Aufgabe und bin stolz, zusammen mit den heutigen

Führungskräften im Firmenkundengeschäft, die starke Marktstellung der

Zürcher Kantonalbank weiter auszubauen.»



Heinz Kunz hat das Firmenkundengeschäft der Zürcher Kantonalbank

in verschiedenen Funktionen seit den 1990er Jahren entscheidend

geprägt. Seit 2011 ist er Mitglied der Generaldirektion und Leiter

Firmenkundengeschäft. In dieser Funktion hat er massgeblich dazu

beigetragen, dass die Zürcher Kantonalbank heute im

Firmenkundengeschäft im Wirtschaftsraum Zürich in allen Segmenten

Markführerin ist und eine hohe Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

ausweist.



Heinz Kunz, Leiter Firmenkundengeschäft, sagte: «Ich bin stolz

darauf, was wir in den letzten Jahren im Firmenkundengeschäft

erreicht haben. Der Bereich ist sehr gut aufgestellt, um auch in

Zukunft erfolgreich zu arbeiten. Für mich ist es daher der ideale

Zeitpunkt, um nach mehr als vierzig Jahren bei der Bank nochmals neue

Aufgaben anzupacken.»



