Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet über das Profil der Union, die soziale Marktwirtschaft und die Zukunft der großen Koalition.

WirtschaftsWoche: Herr Laschet, wie würden Sie die Atmosphäre in der CDU seit der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Vorsitzenden beschreiben - auf einer Skala von 1 bis 10, bei der 10 für freundlich-kooperativ steht?Armin Laschet: Im oberen Mittelfeld, wir arbeiten weiter daran. Natürlich sind einige enttäuscht, weil ihr Kandidat nicht gewonnen hat. Im Ergebnis geht es allen aber um den Erfolg der CDU. Deswegen sind dem auch alle verpflichtet: nicht alleine die neue Vorsitzende und der neue Generalsekretär, sondern auch die beiden anderen Kandidaten. Es geht darum, dass wir zusammenbleiben.

Der Schatzmeister der CDU-Mittelstandsvereinigung hat gerade die Wahl von Paul Ziemiak zum Generalsekretär als "ersten Griff ins Klo" der neuen Chefin bezeichnet. Das klingt eher nach unterem Mittelfeld.Dieser Satz, der übrigens längst zurückgenommen wurde, war sicher nicht repräsentativ für die Stimmung. Aber dass nach einem so knappen Ausgang einer wichtigen Wahl der unterlegene Teil der Partei mit dem Ergebnis ein wenig hadert, die Gründe hinterfragt und den berechtigten Wunsch äußert, dass seine Ideen aufgegriffen werden, ist doch klar. Die entscheidende Frage ist jetzt: Wie bekommen wir das gemeinsam hin?

Die Niederlage von Friedrich Merz hat viele in der Wirtschaft enttäuscht. Was bieten Sie denen an?Man sollte unterscheiden, wer was alles in Merz hineinprojiziert hat - und wofür er tatsächlich steht. Er ist ein Pro-Europäer und ein Wirtschaftsliberaler im besten Sinne ...

... aber kein Konservativer?Friedrich Merz ist vor allem jemand, der Deutschland in globalen Zusammenhängen beschreibt, der auf Fragen des Welthandels und des internationalen Wettbewerbs eingeht. Ich interpretiere die Unterstützung für ihn so, dass die CDU das ebenfalls stärker tun sollte.Ist eine ehemalige saarländische Ministerpräsidentin dafür die Richtige?Da ist die gesamte Parteiführung gefragt, mit verteilten Rollen. Als Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen werde ich mich einbringen bei der Frage, wie wir auf Dauer ein erfolgreiches, wettbewerbsfähiges Industrieland bleiben können. In anderen Teilen Deutschlands mag das Thema nicht so sehr im Vordergrund stehen - schlicht, weil es dort weniger Industrie gibt. Das ist bei uns anders. Wir müssen Strukturwandel gestalten, zum Beispiel beim Kohleausstieg. Und für die Union ist es wichtig, diese Art der Wirtschaftskompetenz im Team zu haben.

Bedauern Sie, dass Friedrich Merz nicht für hohe Parteiämter außer dem Vorsitz zur Verfügung steht?Das ist schade. Es war seine persönliche Entscheidung, die ich aber menschlich verstehen ...

