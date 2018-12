FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Mylan hat in einem Rechtsstreit mit dem französischen Wettbewerber Sanofi einen Sieg errungen. Das US Patent and Trademark Appeal Board (PTAB) hat laut Mylan zwei Formulierungspatente von Sanofi für das Insulinpräparat Lantus für ungültig erklärt.

Mylan hat gemeinsam mit Biocon ein Nachahmerprodukt zu Lantus entwickelt, das derzeit von der US-Gesundheitsbehörde geprüft wird. Lantus hat keinen Patentschutz mehr, entsprechend sieht sich Sanofi bei dem einstigen Kassenschlager mit sinkenden Umsätzen konfrontiert.

