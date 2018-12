Paris (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Führende Unternehmen der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsbranche haben die Organisation TIC Council gegründet. TIC steht für Testing, Inspection sowie Certification. Der neue Weltverband hat sich zum Ziel gesetzt, die Prüf-, Verifizierungs- und Zertifizierungsleistungen unabhängiger Dritter gegenüber Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zu repräsentieren. TIC Council ist aus dem Zusammenschluss der ehemaligen internationalen Branchenverbände IFIA und CEOC hervorgegangen und hat seinen Sitz in Brüssel. Der Verband bringt als neue Stimme der Branche 90 Mitgliedsunternehmen und Organisationen aus der ganzen Welt zusammen.



"Die TIC-Branche ist weltweit ein zuverlässiger Partner von Unternehmen, Regierungen und der Gesellschaft. Als unabhängige Dritte helfen wir Unternehmen, sich in der komplexen Welt des internationalen Handels und der internationalen Regularien zurechtzufinden. Wir tragen dazu bei, überall eine sichere und nachhaltige Umwelt für die Menschen zu schaffen. Alle Mitglieder des TIC Council sind den höchsten ethischen Standards und dem Anspruch größtmöglicher Integrität verpflichtet", so Dr.-Ing. Michael Fübi, Präsident des TIC Council.



Die unabhängige TIC-Branche verfügt über eine große Bandbreite an Leistungen, zu denen Produkttests, die Bewertung und Zertifizierung von Warenlieferungen, Industrieprüfungen, die Auditierung und Zertifizierung von Managementsystemen, berufliche Fortbildungen und Trainings, Prüfungen bei Infrastrukturprojekten und Bauten sowie im maritimen Sektor gehören. Die Kompetenzen und Dienstleistungen der Prüfunternehmen werden in allen Wirtschaftssektoren entlang der gesamten Wertschöpfungskette angeboten. Die Branche repräsentiert weltweit rund eine Million Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet einer Marktstudie zufolge einen Jahresumsatz von schätzungsweise 200 Milliarden US-Dollar.



"TIC Council fordert die Regierungen und die wichtigsten Interessenverbände auf, sich für wirksame Lösungen einzusetzen, die die Öffentlichkeit schützen, den Handel erleichtern und Innovationen fördern. Mit dem Fachwissen und der Kompetenz unserer Mitglieder können wir politischen Entscheidungsträgern weltweit wertvolle Ratschläge für die Nutzung von Prüf- und Zertifizierungsleistungen geben. Wir helfen bei der Weiterentwicklung der erforderlichen Vorschriften zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher, ohne Innovationen zu behindern oder Unternehmen unnötig zu belasten", fügte Hanane Taidi, Generaldirektorin des TIC Council, hinzu.



OTS: TÜV Rheinland AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/31385 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_31385.rss2



Pressekontakt: Laura Martin, Kommunikationsleiterin Rue du Commerce 20/22 B-1000 Brüssel tel: +32 2 5115065 E-Mail: laura.martin@ceoc.com