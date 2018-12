Stürme, Glätte und Überschwemmungen haben auch in diesem Jahr bundesweit hohe Schäden verursacht und mehrere Menschen das Leben gekostet. Allein acht Todesopfer gab es beim Sturmtief "Friederike" im Januar, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in seiner Unwetterbilanz 2018 mitteilte. Auch mehrere Tornados registrierten die Meteorologen im Laufe des Jahres. Hinzu kamen immer wieder heftiger Starkregen, Hagelschauer, Blitzeinschläge sowie Feld- und Waldbrände wegen anhaltender Trockenheit. Nebel machte Autofahrern zu schaffen und verursachte bereits Anfang des Jahres zwei tödliche Verkehrsunfälle in Baden-Württemberg. Der DWD gab den Angaben zufolge mehr als 30 000 Warnungen vor gefährlichen Wettersituationen heraus./isa/DP/fba

