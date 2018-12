Der Anschlag in Straßburg sollte nach den Worten des Pfarrers Martin Germer von der Berliner Gedächtniskirche die Menschen nicht vom Besuch der Weihnachtsmärkte abbringen. An welchem öffentlichen Ort man auch sei - eine Grundgefährdung gehöre heute dazu, sagte Germer der Deutschen Welle eine Woche vor dem zweiten Jahrestag des Terrorakts vor seiner Kirche. Das Schreckliche, das in das Leben hereinbreche, dürfe die Menschen nicht davon abbringen, fröhlich und dankbar zu leben. Er erinnerte daran dass für Menschen in anderen Teilen der Welt Anschläge alltäglich seien.

Germer warnte davor, alle Muslime mit dem Terror in Verbindung zu bringen. "Das, was eine kleine Minderheit von islamistisch angestifteten Leuten in Deutschland und in anderen Ländern tut, darf nicht den Muslimen insgesamt angelastet werden." Christen und Muslime glaubten jeweils an einen Gott, der die Barmherzigkeit verkörpere und die Menschen zum friedlichen Miteinander aufrufe.

Am Dienstag hatte ein bewaffneter Mann in Straßburg wahllos auf Passanten geschossen. Drei Menschen wurden getötet, zwölf verletzt. Nach dem mutmaßlichen Täter wurde gefahndet. Am 19. Dezember 2016 hatte der tunesische Islamist Anis Amri in Berlin zwölf Menschen getötet, als er einen Lastwagen stahl und in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche raste./ee/DP/fba

