San Francisco (ots/PRNewswire) - Blockgeeks (https://blockgeeks.com/) ist vor Kurzem der Smart Contract Security Alliance (https://www.smartcontractsecurityalliance.com/) beigetreten - einem Kooperationsprojekt von Branchenführern, die sicherheitsbezogene Standards und Richtlinien für die Blockchain-Branche empfehlen, um die gesunde Entwicklung und die Akzeptanz von Blockchain-Anwendungen zu fördern. Blockgeeks ist eine technologiezentrische, auf Bildung und Wissensaustausch ausgerichtete Plattform, die zur Weiterentwicklung des Blockchain-Ökosystems beiträgt.



"Blockgeeks hat sich mit seiner Bereitstellung hochwertiger Bildungsressourcen für das Ökosystem in der Blockchain-Community einen fantastischen Ruf erarbeitet", so Richard Ma, CEO von Quantstamp (https://quantstamp.com/) und Mitgründer der Smart Contract Security Alliance. "Blockgeeks' Ziel, die Öffentlichkeit zu informieren, deckt sich in hohem Maße mit den Zielen der Smart Contract Security Alliance."



Wirtschaftsunternehmen sind heute zwar generell an Blockchain-Anwendungen interessiert, doch lässt der Mangel an Sicherheitsstandards viele potenzielle Nutzer der Technologie abwarten. Blockchain-Anwendungen, wie z. B. Smart Contracts, bieten Unternehmen zahlreicher Sektoren großes Potenzial - können Effizienzen schaffen und können Probleme lösen, an denen andere Technologien scheitern. Es ist entscheidend, dass die Herausforderungen in puncto Sicherheit, die der höheren Akzeptanz der Blockchain entgegenstehen, angegangen werden.



Die Smart Contract Security Alliance - gegründet von Quantstamp und Modular Inc. - arbeitet mit Branchenführern zusammen, um akzeptierte Standards für die Schaffung und Beurteilung der Sicherheit von Smart Contracts und Blockchain-Anwendungen zu entwickeln. Über die Entwicklung dieser Standards will die Smart Contract Security Alliance die Blockchain-Branche professionalisieren und ihre Akzeptanz im Mainstream fördern. Weitere Mitglieder der Allianz sind Quantstamp, Modular Inc, The National University of Singapore Crystal Centre School of Computing, NRI Secure und Layer X.



"Die Zukunft der Blockchain und ihre weitläufige Akzeptanz hängt von Community-Kooperationen wie der Smart Contract Security Alliance ab", so Ameer Rosic, CEO von Blockgeeks. "Um Fortschritte erzielen zu können, ist es enorm wichtig, dass Sicherheitsstandards festgelegt und aufrechterhalten werden."



Neben der Entwicklung hochwertiger Bildungs- und Schulungsressourcen hat Blockgeeks seinen Einsatz für die Blockchain-Sicherheit auch durch die Schaffung von "Bountyone" demonstriert - einer dezentralisierten Prüfungsplattform. Blockgeeks wird das über Bountyone erworbene Wissen nutzen, um die Smart Contract Security Alliance bei der Standardisierung des Prüfungsprozesses für die Sicherheit von Smart Contracts zu unterstützen.



Als Pioniere der Bereiche Blockchain-Sicherheit und -Bildung haben Blockgeeks und die Smart Contract Security Alliance eine gemeinsame Vision: Beide wollen weiter zu einem gesunden Blockchain-Ökosystem beitragen und die Zugänglichkeit von Wissen verbessern. Sicherheitsunternehmen, die interessiert sind, Standards der Blockchain-Technologie weiterzuentwickeln, sind aufgerufen, der Smart Contract Security Alliance beizutreten und die Zukunft der Blockchain-Sicherheit aktiv mitzugestalten.



