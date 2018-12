München (ots) - TERRITORY Influence internationalisiert mit InCircles: Ab sofort ist Europas führender Anbieter für Influencer Marketing auch in Frankreich und Spanien mit seiner Category- und Star Influencer-Lösung vor Ort vertreten. Zum Jahreswechsel weitet TERRITORY Influence sein Angebot dann zusätzlich auf den osteuropäischen Markt aus. Mit diesem Schritt startet Stefan Schumacher, Geschäftsführer von TERRITORY Influence, die internationale Expansion von InCircles.



So kooperiert TERRITORY Influence in Frankreich mit Prisma Media. Aufbauend auf der Lösung von InCircles, dem Category- und Star Influencer-Anbieter von TERRITORY Influence, kann Prisma jetzt alle Bereiche des Influencer Marketings abdecken und Kampagnen eigenständig durchführen. Prisma Media ergänzt damit sein Angebotsportfolio und wird zukünftig seine führende Rolle im französischen Markt weiter ausbauen.



Auch in Spanien betreut TERRITORY Influence ab sofort Unternehmen in allen Fragen rund um das Influencer Marketing. Neben Everyday- und Micro Influencern, welche die Agentur schon seit 2011 über http://trnd.es anbietet, wird das Leistungsportfolio um die Category- und Star Influencer erweitert. Anders als bei dem französischen Pendant erfolgte der Launch hier in Eigenregie über die Plattform http://www.incircles.es/.



Pünktlich zum Jahreswechsel launcht TERRITORY Influence sein Full Service-Angebot auch in den Hauptstädten Polens, Ungarns und Tschechiens und implementiert zusätzlich zum trnd-Angebot nun die InCircles-Lösung an allen Standorten. Dadurch kann ab Januar 2019 auch in diesen Märkten das gesamte Produktportfolio von TERRITORY Influence zur Verfügung gestellt werden. "Gerade Key-Accounts verlangen nach internationalen Lösungen. Eine Präsenz vor Ort ist dafür unerlässlich. Jeder Medienmarkt tickt anders, hat spezifische kulturelle Eigenheiten und erfordert entsprechend andere Zielgruppenansprachen", so Stefan Schumacher, Geschäftsführer TERRITORY Influence. "Wir sehen großes Potenzial im osteuropäischen Markt und freuen uns sehr, hier an der Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Influencer Marketings teilzuhaben.



TERRITORY INFLUENCE ist Europas größter Anbieter für Influencer Marketing. Mit über 4 Millionen registrierten Influencern in 14 Ländern Europas bieten wir als Einziger die gesamte Bandbreite von Everyday- Micro-, Category- und Star- Influencern. TERRITORY INFLUENCE ist ein Zusammenschluss der Marken trnd und InCirlces. trnd als Europas Marktführer für Everyday und Micro Influencer Marketing und InCircles bekannt als als die Influencer Marketing Lösung von Gruner & Jahr und bereits seit 2016 erfolgreicher Player im Segment Influencer-/ Testimonial-Marketing. Der Zusammenschluss zu TERRITORY INFLUENCE macht es uns möglich, schnell und zielgerichtet individuelle Influencer-Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Dabei betreuen und beraten wir unsere Kunden bei ihren Marketing-Herausforderungen mit Leidenschaft und hohen Qualitätsansprüchen.



TERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000 Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".



