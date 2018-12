New York - Die Wall Street hat am Donnerstag zunächst an ihre jüngste Erholung angeknüpft. Allerdings hielten sich die Kursgewinne erneut in Grenzen. Die jüngsten Nachrichten im Zusammenhang mit dem US-chinesischen Handelskonflikt fielen bestenfalls durchwachsen aus. Die Charttechniker vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar blieben bei ihrer vorsichtigen Einschätzung der längerfristigen Kurschancen.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand nach einigen Schwankungen knapp eine Stunde nach dem Börsenstart 0,65 Prozent im Plus bei 24 686,66 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,46 Prozent auf 2663,16 Punkte und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...