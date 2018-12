Hamburg (ots) -



Der Weihnachts-Countdown läuft! Und alle Jahre wieder vereinen uns die Festtage an einem ganz besonderen Ort: bei der Familie. Wie eine Umfrage der Tankstellenkette HEM jetzt ergeben hat, verbringen 95 Prozent der Deutschen die besinnlichste Zeit des Jahres bei ihren Liebsten. Für jeden Fünften ist dies jedoch ein weiter Weg. Knapp 20 Prozent der über 1.000 Befragten gaben an, dass sie auf der Fahrt zum Weihnachtsfest bis zu 500 Kilometer im Auto zurücklegen. Stau ist also vorprogrammiert - denn nur 3 Prozent der Deutschen lassen den Wagen über die Feiertage stehen.



Etwas Gutes hat die Fahrt zu Familie und Freunden: Auf dem Weg lassen sich noch schnell die letzten Last-Minute-Geschenke an der Tankstelle kaufen. Was zunächst unromantisch klingt, ist für einen Großteil der Deutschen jedoch ein beliebter Zwischenstopp. Circa 33 Prozent besorgen hier noch kurzerhand Pralinen oder Blumen als Mitbringsel. Spitzenreiter bleibt jedoch der Tankgutschein (37 Prozent). "Es müssen eben nicht immer Bücher und Socken unter dem Christbaum liegen", sagt Marion Menken, Pressesprecherin von HEM. "Denn wer an Weihnachten bis zu 500 Kilometer weit fahren muss, freut sich natürlich über eine kostenlose Tankfüllung."



HEM - Eine Marke der Tamoil Group



Die Deutsche Tamoil GmbH mit Sitz in Hamburg gehört zur niederländischen Oilinvest-Gruppe. Oilinvest betreibt rund 2.200 Tankstellen in Europa und eine eigene Raffinerie in Hamburg. Mit mehr als 400 Stationen zählt die Deutsche Tamoil zu den zehn größten Mineralölunternehmen Deutschlands. Aufgrund der schlanken Unternehmensstruktur und eines starken Fokus auf Kosteneffizienz kann die Deutsche Tamoil mit der Marke HEM in der Regel Kraftstoff zu einem günstigeren Preis als die großen Marken anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.hem-tankstelle.de.



