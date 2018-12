Für diese begehrte Auszeichnung können sich Lebensmittel und Getränke herstellende und abfüllende Unternehmen mit ihren in Glas verpackten Produkten zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2019 bewerben. Die Nominierten werden am 17. September 2019 im Rahmen der Kongressveranstaltung Trendtag Glas in Köln bekanntgegeben. Bei dem anschließenden, feierlichen Get-together am Abend enthüllt das Aktionsforum Glasverpackung die Gewinner und ehrt diese mit einer gläsernen Glastrophäe. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ideenreichtum und Designexpertise zahlen sich aus

Mit der jährlichen Auszeichnung "Produktinnovation in Glas" möchte das Aktionsforum Glasverpackung außergewöhnliche und innovative Produkte ehren, die neu auf dem Markt erscheinen und in Glas verpackt sind. Dabei sind dem Ideenreichtum und den Designvorstellungen keine Grenzen gesetzt. Egal ob klassische Flaschen, Gläschen oder neue Formen: Von Mineralwasser über Smoothies bis hin zu Aufstrichen, Saucen oder Süßspeisen gibt es viele verschiedene Produkte in Glasverpackungen. Ab dem 1. Januar 2019 bis zum 31. März ...

