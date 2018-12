Weltweit erste Transaktion, mit der das traditionelle Lotteriegeschäft reformiert wird



Douglas, Isle Of Man (ots/PRNewswire) - Quanta hat Verträge zum Erwerb einer Beteiligung an International Lottery and Gaming Limited (ILGL) unterzeichnet. Dies ist die weltweit erste Transaktion, bei der ein Blockchain-Unternehmen eine traditionelle Lotteriegesellschaft übernimmt.



"Mit dieser Übernahme wird ein neues Zeitalter eingeläutet, bei dem Innovation auf Tradition trifft. Das Lotteriegeschäft wird durch Blockchain-Technologie modernisiert. Wir sind zuversichtlich, dass wir der Blockchain zu Popularität verhelfen können. Mit dieser Übernahme hat sich Quanta positioniert, um andere Schwellenmärkte in Afrika und auf anderen Kontinenten zu erschließen", sagte Kostas Farris, Group CTO bei Quanta.



Charbel Saadeh, Geschäftsführer von Naija Lottery, sagte im Namen von ILGL: "ILGL ist bei nigerianischen Spielern für seine beliebten und unterhaltsamen Spiele bekannt. Wir sind begeistert über die Zusammenarbeit mit Quanta, um ein noch anregenderes Erlebnis anzubieten und das Lotteriespiel für den 200 Millionen schweren nigerianischen Markt zu optimieren."



Die nigerianische Lotterieindustrie ist einer der größten Wohlstandsverteiler des Landes, wo sich Kryptowährungen immer stärker durchsetzen.



Informationen zu International Lottery and Gaming Limited



International Lottery and Gaming Limited (ILGL) ist ein in Nigeria gegründetes Privatunternehmen, dem die nationale Lotterieaufsicht eine landesweite Lizenz zur Vermarktung von Lotteriespielen unter dem Markennamen NaijaLottery erteilt hat.



