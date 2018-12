Sion (awp/sda) - In der Walliser Gemeinde Collombey-Muraz (VS) entsteht im nächsten Jahr die erste Hyperloop-Teststrecke in Europa. In der Vakuumröhre können Kapseln mit einer Geschwindigkeit von 900 km/h transportiert werden. EuroTube sei mit der SBB eine Partnerschaft für den Bau einer drei Kilometer langen Forschungsanlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...