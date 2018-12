Das Projekt wird das Königreich auf der globalen Tourismuskarte positionieren und alles in allem 70.000 Arbeitsplätze schaffen, das BIP um 22 Milliarden SAR steigern und jährlich eine Million Besucher anziehen

Eine Delegation der Red Sea Development Company unter der Leitung von Geschäftsführer John Pagano wurde am Dienstag (11. Dezember) von König Salman bin Abdulaziz im Araqa Palace in Riad empfangen.

King Salman bin Abdulaziz of Saudi Arabia (centre) and Crown Prince Mohammed bin Salman with John Pagano, CEO of Red Sea Development Company. [Photo courtesy Saudi Press Agency (SPA)]