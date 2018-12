Der Aktienkurs von Tom Tailor befindet sich schon seit längerem in einem Abwärtstrend, in dem es nur kleinere Gegenbewegungen gibt. Diese Gegenbewegungen werden auch im Aroon als Hochpunkte erfasst. Der Relative Stärke Index kommt dem überverkauften Bereich wieder näher, in dem er in der letzten Zeit oft zu finden war. Im MACD wird es wahrscheinlich in der nächsten Zeit zu keinen neuen Signalen kommen.

Im 4-Stundenchart könnte es bald ein Signal geben!

Der Aktienkurs stabilisiert sich ... (Maximilian Weber)

