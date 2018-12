Neutrino-Kerne der nächsten Generation ermöglichen Mess-, Sensorik-, Überwachungs-, Sicherheits- und Drohnenanwendungen

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) stellte heute drei Neutrino-Mittelwellen-Infrarot (MWIR)-Kamerakerne vor: den kleinen, leichten FLIR Neutrino LC und zwei Kerne der FLIR Neutrino Performance Serie, den SX12 und QX. Die neuesten Modelle erweitern die gekühlte FLIR Neutrino-Kamerakernfamilie für kommerzielle, industrielle und militärische Originalgerätehersteller (OEM) und Systemintegratoren.

Next generation cooled FLIR Neutrino thermal camera cores: Neutrino LC (left) and Neutrino Performance Series (right). (Photo: Business Wire)