BERLIN (Dow Jones)--Union und SPD können am Jahresende in der Wählergunst leicht zulegen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union aus CDU und CSU im ARD-Deutschlandtrend auf 31 Prozent der Stimmen und damit auf einen Prozentpunkt mehr als in der Woche zuvor. Bei der SPD würden 15 Prozent ihr Kreuz machen, was ebenfalls einem Plus von einem Punkt entspricht.

Die Union hatte zuletzt deutlicher vom Wettkampf um den Parteivorsitz profitiert, den schließlich Annegret Kramp-Karrenbauer für sich entschieden hatte. Die AfD büßt aktuell einen Punkt ein und kommt auf 13 Prozent. Unverändert bleiben die Grünen mit 20 Prozent, Linkspartei und FDP halten jeweils 8 Prozent. Für die Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap 1.000 Wähler.

Die Meinungsforscher fragten außerdem nach den Aussichten für das neue Jahr. Sechs von zehn Deutschen blicken demnach mit Zuversicht auf 2019, vier von zehn sind eher beunruhigt. Westdeutsche sind dabei optimistischer als Ostdeutsche und Männer zuversichtlicher als Frauen.

