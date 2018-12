Der Lebensmittelhändler und Vorreiter für Bio-Produkte tegut… kommt nach München: Der erste tegut… Markt für "gute Lebensmittel" in der bayerischen Landeshauptstadt soll in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2022 im Perlach PLAZA am Hanns-Seidel-Platz eröffnen. Foto © tegut tegut… hat in dem neuen Stadtteilzentrum rund 2.700...

Den vollständigen Artikel lesen ...