Osnabrück (ots) - Nach Anschlag in Straßburg: Konfliktforscher rät, sich nicht von Angst überwältigen zu lassen



Gewaltforscher Zick warnt vor Abrutschen in Angstspiralen - "Es geht darum, Kontrolle herzustellen"



Osnabrück. Menschen, die nach dem tödlichen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg nun verstärkt Angst verspüren, rät Konfliktforscher Andreas Zick, sich von diesem Gefühl nicht überwältigen zu lassen. Stattdessen solle man Dinge tun, die das Gefühl von Sicherheit verstärken. "Wenn Anschläge wie in Straßburg passieren, ist es vollkommen normal, Angst zu haben und verunsichert zu sein. Wichtig ist, dass Menschen, die Angst haben, ihre Überzeugung von Kontrolle wiederfinden", sagte Zick, Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld, in einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Wer sich zu sehr von Angst leiten lasse, laufe Gefahr, in eine Angstspirale zu rutschen. "Ein Sprichwort sagt: Angst ist ein schlechter Berater. Sie erzeugt, dass wir überall Gefahren sehen", erklärte Zick. "Wenn wir verunsichert sind, dann wenden wir uns an Menschen, die uns ähnlich sind. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass wir noch mehr Informationen über Gefahren im sozialen Umfeld oder im Internet suchen, statt Informationen zu suchen, die Kontrolle herstellen", warnte der Konfliktforscher. Es nutze jedoch nichts, sich mit Informationen zu beschäftigen, die eine noch viel höhere Terrorgefahr suggerierten.



Das Beste sei, "Fragen zu stellen, die drängen", riet Zick. Auch solle man nicht vergessen, dass nach Terroranschlägen wie in Straßburg auch hierzulande die Sicherheit verstärkt werde. "Es geht nicht darum, Verunsicherung wegzureden, sondern Kontrolle herzustellen, damit man sich auch sicher verhalten kann", so der Konfliktforscher.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207