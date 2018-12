Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 2019 International Signs and LED Exhibition (ISLE; Internationale Ausstellung für Leuchtschilder und LED-Produkte), eine der branchenweit wichtigsten Veranstaltungen, findet vom 3. bis 6. März 2019 im Bereich B des Canton Fair Complexes in Guangzhou, China statt und empfängt LED-Hersteller, Vertriebshändler, Dienstleistungsanbieter und Werbeunternehmen sowie Regierungsbehörden und Endverbraucher.



Die jährliche Ausstellung, die 2018 230.000 Besucher anzog, versammelt im nächsten Jahr große professionelle Einkäufergruppen aus 18 Ländern, darunter die USA, Deutschland, Russland, Japan und Südkorea, sowie mehr als 18.000 Ausstellerunternehmen aus der ganzen Welt und internationale professionelle Einkäufer aus über hundert Ländern. Zu den Ausstellern gehören sowohl führende inländische Unternehmen als auch bekannte ausländische Marken wie Absen, Aoto, Yeard, Lightking, Liantronics, Yes Tech, Epson, HP, Suda, One Laser, Keundo und Ace.



Mit Fokus auf bahnbrechenden Technologien



Die ISLE 2019 verfügt über drei Ausstellungsbereiche, die unter anderem Produkte von LED-Bildschirmen und Beleuchtung über 3D-Displays, Mini-LED, COB, Smart Media und intelligente Werbeschilder bis hin zu hochmodernen LED-Geräten umfassen.



Leuchtschilder- und LED-Produkte werden häufig für Werbung, 4A, Veranstaltungsplanung, Bühnenauftritte, audiovisuelle Medien, Sicherheitsüberwachung, Bildung, Geschäftsanwendungen, Kaufhäuser, Hotels, Konferenzsysteme, Messehallen, Stadien und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt.



ISLE Vor-Ort-Konferenz



ISLE umfasst ein viertägiges Forum, das sich mit hochaktuellen Branchenthemen beschäftigt. Die vollständige Liste der Konferenzen sieht wie folgt aus:



1. Jährliche Konferenz der Werbebranche 2. Forum der chinesischen LED-Industrie (neue Technologien) 3. Seminar zu intelligenten Städten und intelligenten Architekten 4. Seminar zu 5G, IoT 5. Forum der Ausstellung für umweltfreundliche Baustoffe 6. Forum der Leuchtschilderbranche 7. Auszeichnungen für Leuchtschilderprodukte und Designs 8. Seminar der japanischen LED-Branche 9. O2O-Einkaufspavillon 10. Veröffentlichungskonferenz für neue Produkte (LED-Displays: Mini LEDs, COB-Technologie)



Sonderangebote



Große Gruppen, die ISLE besuchen möchten, haben Anspruch auf umfangreiche Reisevorteile:



- Mehr als 6 Menschen: Kostenlose Hotelunterbringung - Mehr als 8 Menschen: Erhalten ein zusätzliches besonderes Geschenk - Mehr als 12 Menschen: Kostenloser Dolmetscherservice während der Veranstaltung



Jetzt unter http://en.isle.org.cn/en/envisitorapplication.html vorregistrieren.



Leistungsstarker Veranstalter



Die ISLE 2019, von Canton Fair Advertising Co., Ltd. und der China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp. (CFTE) veranstaltet, ist eine vollständig integrierte, branchenorientierte LED-Lösungskettenplattform für professionelle, aussagekräftige und intelligente Werbeschilder.



Fr. Suyi Bi +86-20-89268218 bishuyi@cantonfairad.com Fr. Sarah Li +86-20-89268248 lizefan@isle.org.cn Hr. Sparta Zhang +86-20-89268292 zhanghuilong@isle.org.cn



