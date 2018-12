Die französische Regierung will den in Untersuchungshaft sitzenden Renault-Chef Carlos Ghosn ablösen. Es gibt bereits einen möglichen Kandidaten.

Die französische Regierung will nach Informationen von Insidern Renault-Chef Carlos Ghosn an der Spitze des Autobauers ersetzen. Es würden bereits Kandidaten für den Posten unter die Lupe genommen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag.

Die Regierung stelle eine Liste mit möglichen Nachfolgern für Ghosn zusammen, der in Japan in Untersuchungshaft ...

