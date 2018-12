Viele deutsche Städte nennen sich Smart City. Doch nur wenige sind es. In Bielefeld, Darmstadt und Norderstedt kann man lernen, wie Bürger und Unternehmer von einer vernetzten Stadt profitieren.

Die Zukunft der Energieversorgung ist neun Meter lang, 37 Tonnen schwer und eingemauert. Denn die Gasturbine auf dem Unicampus im Osten von Darmstadt erzeugt einen ohrenbetäubenden Lärm. Dafür versorgt sie das Uniumfeld der Stadt mit Strom, Wärme und Kälte - und zwar effizienter als herkömmliche Kohlekraftwerke. Die Turbine verbrennt Erdgas und erzeugt daraus Strom; die heißen Abgase wandern durch einen Wärmetauscher und erzeugen so Wärme, die wiederum in das Fernwärmenetz der Stadt eingespeist wird. "Hier ist die Energiewende sichtbar", sagt Marie-Luise Wolff, Chefin des Darmstädter Energieversorgers Entega. "Dank der neuen Anlage sparen wir 10 000 Tonnen CO2 pro Jahr."

Investitionen in die intelligente Energieversorgung - damit steht Darmstadt unter den deutschen Städten ziemlich allein. Zwar nennen sich viele Kommunen Smart Citys. Doch nur wenige sind es wirklich. Obwohl der Druck groß ist. Bürger wie Unternehmer erwarten schnelle Internetleitungen bis zur Haustür. Sie wollen Behördengänge virtuell erledigen, statt im Amt Schlange zu stehen. Ihren Kunden aufwendige Präsentationen störungsfrei zeigen. Dank intelligenter Verkehrsführung von Staus verschont bleiben. Durch smarte Energieversorgung die Stadtluft säubern.

Kurzum: Städte und Betriebe müssen in ihre digitale Transformation investieren.

Im internationalen Vergleich taugt bislang keine deutsche Stadt als Vorbild. "Das Thema Smart City wird in vielen Kommunen aktuell weniger als Zukunftstrend denn als Marketingmaßnahme angesehen", kritisiert Arno Haselhorst. Der Chef der Unternehmensberatung Haselhorst Associates aus Starnberg hat mit seinen Mitarbeitern in einer umfangreichen Studie exklusiv für die WirtschaftsWoche die 394 größten deutschen Städte danach durchleuchtet, wie smart sie wirklich sind. Der niederschmetternde Befund: "Mehr als die Hälfte aller deutschen Kommunen, nämlich 55 Prozent, haben mit ihrer Digitalisierungsstrategie noch nicht mal begonnen."

Großstädte haben's leichter

Selbst die Spitzenreiter auf Haselhorsts Liste - Hamburg, Köln und München - sind keine durchdigitalisierten Städte, monieren auch andere Experten. Die Kommunen suchten das "smart", aber "die meisten haben es noch nicht gefunden", sagt Florian Breger, Leiter des Bereichs Public Sector beim IT-Konzern IBM: "Deutschland ist bei diesem Thema im Mittelfeld anzusiedeln." Das liegt aus seiner Sicht auch an der gewachsenen Infrastruktur. Junge Staaten wie Lettland oder Estland hätten es einfacher: "Die mussten nach dem Ende der Sowjetunion ohnehin eine neue kommunale Infrastruktur aufbauen."

Eine Entschuldigung für die zögerliche Entwicklung in Deutschland ist das nicht, im Gegenteil: Wie sehr deutsche Städte auf der Stelle treten, zeigt ein Vergleich mit früheren Studien. Die Unternehmensberatung PwC hat bereits vor drei Jahren Köln, Hamburg und München als Vorreiter ausgemacht.

Größere Städte hätten es bei der digitalen Transformation "wegen der höheren Finanzkraft tendenziell einfacher", sagt Rainer Bernnat, Leiter des Bereichs Öffentlicher Sektor bei PwC. Aber immerhin: "Punktuell gibt es einzelne Kommunen, die sich auf bestimmten Feldern der Digitalisierung besonders gut schlagen."

So wie Darmstadt. Die mit 160 000 Einwohnern viertgrößte Kommune in Hessen rangiert in zwei von sieben Kategorien, die die Berater von Haselhorst Associates beleuchten, ganz vorn - und im Gesamtranking auf Platz fünf. Vor allem die Energie- und Gesundheitsversorgung sind in Darmstadt vorbildlich, heißt es.

Insgesamt laufen in der Stadt heute in verschiedenen Bereichen wie Verkehr, Gesundheit oder Energie mehr als 100 Digitalisierungsprojekte. Jochen Partsch, seit sieben Jahren Oberbürgermeister, treibt den Umbau voran, "im Schulterschluss mit Wirtschaft und Wissenschaft in Darmstadt".

Stromknappheit südlich des Mains

Eine seiner wichtigsten Mitstreiterinnen ist die Entega-Chefin Wolff. Die 60-Jährige war bei E.On und dessen Vorgängerkonzern Veba beschäftigt; sie kennt die Energiebranche gut. Und weiß, wie wichtig neue Technologien sind, um das politische Versprechen der Energiewende umsetzen zu können. Weil alle deutschen Atomkraftwerke bis 2022 abgeschaltet werden und Trassen für Windenergie aus dem Norden fehlen, könne der Strom ...

