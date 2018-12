Moneycab: Jede «Bruchbude» in Zürich ist für zwei Millionen oder mehr ausgeschrieben, ist der Tenor all jener, die mit Wohneigentum liebäugeln. Die Zahlen vom Statistischen Amt des Kantons sprechen eine andere Sprache. Was stimmt nun?

Yonas Mulugeta: Die Nachfrage nach Wohneigentum wird im aktuellen Marktumfeld nicht zuletzt auch durch die tiefen Hypothekarzinsen getrieben und führt unausweichlich zu hohen Preisen. Wer sich diese Preise nicht leisten kann oder möchte, hat in Zürich durchaus auch die Möglichkeit attraktive Objekte in der Agglomeration zu finden. Im internationalen Vergleich, ich denke da beispielsweise an London, sinken die Kaufpreise in Richtung Umland relativ schnell.

Ist die ganze Aufregung über die Preisexplosion von Wohneigentum in Zürich also nicht übertrieben?

Die hohe Nachfrage konzentriert sich in einem sehr kleinen Rayon. Und ja, wir sehen Übertreibungen, bei Liebhaberobjekten oder auch Kleininvestoren, welche bereit sind, für Anlageobjekte mehr als institutionelle Investoren zu zahlen. Hinter ihren Berechnungen stehen auch andere Überlegungen.

Wie sieht es bei Wohneigentum in den anderen grossen Agglomerationen Basel, Bern und Genf aus?

Die Nachfrage nach Wohneigentum ist nach wie vor in allen genannten Agglomerationen hoch. Allerdings muss man auch differenzieren, nicht jedes Produkt findet pauschal einen Abnehmer, dies gilt insbesondere im höheren Preissegment. Nicht zuletzt beschränken auch die Restriktionen der Banken bei der Vergabe von Hypotheken den Eigentumsmarkt.

Sind die guten Zeiten für Verkäufer von Wohnimmobilien demnach vorbei?

Nein, der Markt zeigt sich weiterhin stabil.

Im Gegensatz zu den Einfamilienhäusern boomt der Bau von Eigentumswohnungen immer noch. Wie erklären Sie sich das?

Einfamilienhäuser haben in der Regel einen viel höheren Landanteil, der auch vom Käufer bezahlt werden muss. Daher ist natürlich Stockwerkeigentum auf den Quadratmeter gerechnet erschwinglicher. Und da schliesst sich der Kreis mit Ihrer Frage zu den hohen ...

