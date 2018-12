The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0144668891 WALLISER KANT.-BK 11-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1A6TU8 SACHSEN-ANH.LS.A. 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1YCRY6 THUEGA HOLD.NRA13/UNBEFR. BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB09Y9 BAY.LDSBK.IS.S.31083 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0B887 DEKABANK DGZ IHS.S.7340 BD00 BON EUR N

CA DP4F XFRA USK0479SAB45 A.P. MOEL-MAER. 14/19REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USP989MJAU54 YPF 13/18 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1632360100 KOREA DEV.BK 17/18FLR MTN BD00 BON USD N

CA XFRA DE000WLB87S3 LBHT OPF MTN 08/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00206RAR30 AT + T 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0170398068 COMMONW.BK AUSTR.03/23FLR BD01 BON GBP N

CA XFRA US277432AW04 EASTMAN CHEM. CO. 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US59217HBC07 METROP.L.GL FDG I 16/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US59217HBD89 METROP.L.GL FDGI 16/18FLR BD02 BON USD N

CA DP4G XFRA USK0479SAD01 A.P. MOEL-MAER. 15/20REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1048655184 UNILEVER 14/18 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1078758833 GE CAPITAL UK F.14/18 MTN BD02 BON GBP N