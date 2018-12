FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MX5 XFRA CA59151K1084 METHANEX CORP. 0.290 EUR

39B XFRA CA0906971035 BIRCHCLIFF ENERGY LTD 0.016 EUR

N3Y XFRA BMG653181005 NINE DRAG.PAP.HLDGS HD-10 0.051 EUR

C83 XFRA US13462K1097 CAMPING WORLD CL.A DL-,01 0.135 EUR

I5M XFRA US46284V1017 IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 0.537 EUR

GPAB XFRA US38500P2083 GRANA Y MONTERO ADR/5

9HI XFRA US4315711089 HILLENBRAND IND. 0.185 EUR

22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.176 EUR

SRJ XFRA US8472151005 SPARTANNASH CO. 0.158 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.167 EUR

1GH XFRA DK0060124691 GABRIEL HOLD. NAM. DK 20 1.273 EUR

6LA XFRA US5128161099 LAMAR ADVERTISING A 0.809 EUR

60A XFRA IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC DL 1 0.185 EUR

TZ3 XFRA US8905161076 TOOTSIE ROLL DL-,69044 0.079 EUR

HM9 XFRA US4403271046 HORACE MANN EDUC. DL-,001 0.250 EUR

XQB XFRA US02208R1068 ALTRA INDL MOTION DL-,001 0.149 EUR

R9N XFRA CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP 0.008 EUR

0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.395 EUR

WLK1 XFRA DE0007045148 ODDO WERTE FONDS 1.500 EUR

0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.395 EUR

TYIA XFRA IE00BY7QL619 JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 0.229 EUR

FPB XFRA US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA 0.114 EUR

1P6 XFRA US08579X1019 BERRY PETROLEUM DL-,01 0.105 EUR

68S XFRA US83418M1036 SOLARIS OILFIELD A DL-,01 0.088 EUR

FFC XFRA US67401P1084 OAKTREE SPEC.LEND. DL-,01 0.083 EUR

0QN XFRA US03990B1017 ARES MNGMT CORP.CL.A 0.246 EUR

8TC XFRA US09259E1082 BLACKROCK TCP CAP.DL-,001 0.316 EUR