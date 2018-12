FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

K1AR XFRA AT0000722640 KEPLER VORSORGE MIX.R T 0.703 EUR

ZZRA XFRA LU1548497186 AGIF-A.GL.ART.INTEL.A EO 0.629 EUR