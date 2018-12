FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SGMR XFRA US8610121027 STMICROELECTRONICS NY 1 0.053 EUR

RN6 XFRA US75970E1073 RENASANT CORP. DL 5 0.185 EUR

PU7 XFRA US7458671010 PULTE GROUP INC. DL -,01 0.097 EUR

MT9 XFRA US5730751089 MARTEN TRANSP.LTD DL-,01 0.022 EUR

MHQ XFRA US5591892048 MAGNITOGORSK I+S REGS/13 0.367 EUR

LCR XFRA US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.659 EUR

HU3 XFRA US4461501045 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 0.123 EUR

GR3 XFRA US3976241071 GREIF INC. CL.A 0.387 EUR

ECJ XFRA US2788651006 ECOLAB INC. DL 1 0.404 EUR

LU99 XFRA LU0185172052 DJE - CONCEPT 75 PAEO 1.300 EUR

BS7 XFRA US1090431099 BRIGGS STRAT. CORP DL-,01 0.123 EUR

TUL XFRA TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM TN 1 0.047 EUR

SIT4 XFRA SG1T75931496 SINGAPORE TELE. SD-,15 0.044 EUR

SGM XFRA NL0000226223 STMICROELECTRONICS 0.053 EUR

OB8 XFRA ID1000085707 BARITO PAC. RP 500 0.001 EUR

UIGD XFRA DE000A0M7WP7 RW PORTFOLIO STRATEGIE UI 2.020 EUR

UQ29 XFRA LU0348798264 AGIF-THAILAND EQU.A DL 0.027 EUR

EG4 XFRA ES0130960018 ENAGAS INH. EO 1,50 0.612 EUR

YT2A XFRA ES0109427734 ATRESMED.C.D.M.D.C.EO-,75 0.200 EUR

ALW2 XFRA LU1111122583 AGIF-AL.EU.EQ.DI.AKTZA2EO 4.327 EUR

EXXW XFRA DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.539 EUR

EXXV XFRA DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.033 EUR

EXXT XFRA DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.065 EUR

EXXU XFRA DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.222 EUR

EXSE XFRA DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.113 EUR

EXSI XFRA DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.058 EUR

KWS XFRA DE0007074007 KWS SAAT SE O.N. 3.200 EUR

EXI3 XFRA DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.568 EUR

EXI2 XFRA DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.110 EUR

EXSD XFRA DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.186 EUR

EXSC XFRA DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.172 EUR

EXW1 XFRA DE0005933956 ISHARES EO STOXX 50 U.ETF 0.076 EUR

EXW3 XFRA DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.132 EUR

EXSA XFRA DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.156 EUR

EXHE XFRA DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.166 EUR