FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.12.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
KYX XFRA US4925151015 KERYX BIOPHARMAC. DL-,001
BDU XFRA FR0000063935 BONDUELLE INH. EO 7
FFEA XFRA ES0134950F36 FAES FARMA INH. EO-,10
JB7 XFRA DE000A2G9LL1 DT.IND.REIT-AG INH O.N.
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
KYX XFRA US4925151015 KERYX BIOPHARMAC. DL-,001
BDU XFRA FR0000063935 BONDUELLE INH. EO 7
FFEA XFRA ES0134950F36 FAES FARMA INH. EO-,10
JB7 XFRA DE000A2G9LL1 DT.IND.REIT-AG INH O.N.