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BONDUELLE SA
BONDUELLE SA Chart 1 Jahr
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BONDUELLE SA30,40-1,62 %
DEUTSCHE INDUSTRIE REIT-AG10,95-4,78 %
FAES FARMA SA3,27-1,80 %
KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC2,65-6,69 %