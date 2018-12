Peking - Das Wachstum in Chinas Wirtschaft zeigt inmitten der Handelsstreitigkeiten mit den USA weitere Anzeichen einer Verlangsamung. Die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze sind im November weniger stark gestiegen als von Experten erwartet. Die Industrieproduktion sei im Jahresvergleich um 5,4 Prozent gewachsen, teilte die Regierung am Freitag in Peking mit. Experten hatten damit gerechnet, dass der Produktionsanstieg auf dem Vormonatswert von 5,9 Prozent verharrt.

