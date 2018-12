Jetzt wird es eng - nicht nur für Donald Trump, sondern auch für die Wall Street! Denn nun sind die entscheidenden Unterstützungslevels bei den US-Indizes (Dreifachboden) gefährdet, nachdem zuvor Rallys immer wieder abverkauft worden waren. Auslöser des Abverkaufs in Asien ist eine Anklage eines New Yorker Gerichts, die belegt, dass Trump anwesend war bei Verhandlungen über Schweigegeld-Zahlungen aus Wahlkampf-Geldern an seine Mäträssen ...

