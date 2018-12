Es wirkt wie ein dramatischer Absturz. Von 233 US-Dollar am Allzeithoch, erreicht am 3. Oktober zusammen mit dem Dow Jones, hinunter auf zuletzt 163 US-Dollar, am Montag dieser Woche. Und ja, 30 Prozent sind kein Pappenstiel. Aber wenn man sich einmal das langfristige Bild der Aktie auf Wochenbasis ansieht, stellt man fest: Die Korrektur 2015/2016 hatte ebenfalls diese Dimension.

