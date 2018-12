FRANKFURT (Dow Jones)--Der Onlinemarktplatz-Betreiber Scout24 soll einem Zeitungsbericht zufolge einen Verkauf an Finanzinvestoren für mehr als 5 Milliarden Euro und einem Abschied von der Börse prüfen. Wie die Zeitung Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet, sollen die Münchner seit Wochen mit Beratern zusammenarbeiten. Eine Reihe von Private-Equity-Firmen hätten Interesse an einem Deal. Dazu gehöre die US-Kapitalbeteiligungsgesellschaft Silver Lake, die erst im Mai für 2,2 Milliarden britische Pfund die Immobiliensuchmaschine Zoopla kaufte. Es sei aber nicht sicher, dass der Prozess letztlich zu einer Veräußerung führe. Ein Sprecher von Scout24 wollte in der Sache am Freitagmorgen keinen Kommentar abgeben.

Eine Veräußerung der seit Juni diesen Jahres im MDAX notierten Gesellschaft wäre eines der größten fremdfinanzierten Buyouts in Deutschland seit Jahren. Scout24 gehörte ehemals Hellman & Friedman, die 2013 eine Mehrheitsbeteiligung von der Deutschen Telekom erwarb. Das Unternehmen wurde 2015 an die Börse gebracht. Ein Deal in der Größenordnung würde die Übernahme des deutschen Generikaherstellers Stada durch Bain Capital und Cinven im vergangenen Jahr im Wert von 4,1 Milliarden Euro in den Schatten stellen.

Der Aktienkurs von Scout24 verabschiedete sich am Donnerstag bei 36,10 Euro aus dem Xetra-Handel, womit der Börsenwert bei knapp 3,9 Milliarden Euro lag. Im nachbörslichen Handel haussierte die Aktie als Reaktion auf den Bericht um über 12 Prozent auf 40,20 Euro.

Scout24 hat vor allem dank der guten Entwicklung von Immobilienscout24 das dritte Quartal mit einem zweistelligen Umsatzwachstum abgeschlossen. In den drei Monaten per Ende September steigerte der Münchener Online-Marktplatz mit Fokus auf Immobilien und Automobile das operative Ergebnis (EBITDA) um knapp ein Fünftel auf 75,1 Millionen Euro und damit stärker als am Markt erwartet. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit verbesserte sich auf 55,8 von 52,9 Prozent im Vorjahr.

December 14, 2018

