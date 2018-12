EUROPA-FAHRZEUGABSATZ NOVEMBER FÄLLT 8,1%; 3. RÜCKGANG IN FOLGE GIVN SE -Cash: Duftstoffhersteller - Givaudan will französische Albert Vieille übernehmen ISR - ISRA VISION GJ VORSTEUERGEW. €33,0 MIO HNL - DR HÖNLE SIEHT GJ UMSATZ VON €115 MIO BIS €130 MIO COP - CompuGroup Medical kauft 500.000 Aktien zurück DTE- Deutsche Telekom überprüft Beschaffungsstrategie, nennt China TLG - TLG IMMOBILIEN: AUFWERTUNG IMMOBILIENPORTF. 370-400 MIO € IN H2 G24 - Scout24 steht möglicherweise vor der Übernahme durch Finanzinvestoren und dem Rückzug von der Börse. Wie die Financial Times unter Berufung auf Informanten berichtet, prüfen Investoren einen Kauf des Unternehmens für möglicherweise mehr als 5 Milliarden Euro. Als Interessent soll unter anderem der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...