BERLIN (Dow Jones)--Die Axel Springer SE plant nach den Worten ihres Vorstandschefs Mathias Döpfner derzeit keine Abspaltung ihres Digitalgeschäftes. "Dazu gibt es keine Neuigkeiten", sagte er zu Journalisten in Berlin. "Für uns ist das gar kein Thema im Moment."

Döpfner stellte damit Berichte richtig, nach denen Axel Springer eine Abspaltung des lukrativen Digitalgeschäftes prüfe. "Ich habe zu dem Thema Abspaltung keinen Mucks gesagt", erklärte er mit Blick auf einen Kapitalmarkttag vom Mittwoch, der Anlass zu der Berichterstattung war. Bei der Veranstaltung hatte der Konzernchef mit Blick auf das Digitalgeschäft gesagt, das Medienunternehmen evaluiere und diskutiere "ständig strukturelle Fragen". Dies hatte Berichte über eine mögliche Aufteilung zwischen den digitalen Inhalten und dem so genannten Rubrikengeschäft ausgelöst.

Ein von dem Medienhaus angestrebtes organisches Wachstum könne in jedem Fall aus dem laufenden Cashflow finanziert werden, hob Döpfner hervor. "Für 2019 steht jetzt wirklich ein einziges Wort im Vordergrund", sagte er. "Wachstum." Dafür kündigte er Investitionen an. "Dieses Wachstum zu gestalten, ist unsere große Priorität, dazu brauchen wir Investitionen", erklärte der Vorstandschef. "Das wollen wir tun, das ist die Priorität für das Jahr 2019."

Bild plant neuartiges Politikmagazin

Döpfner wollte dies aber nicht als Hinweis darauf verstanden wissen, dass der Medienkonzern größere Übernahmen plane. "Ich glaube, dass wir mit dem bestehenden Geschäft unglaubliche Möglichkeiten haben, organisch zu investieren." Biete sich allerdings "dann am Wegesrand irgend eine besondere Gelegenheit", könne man die ergreifen. Auf die Frage nach einem möglichen erneuten Versuch, mit Prosiebensat1 zu fusionieren, zeigte sich Döpfner skeptisch: Heute sei "die Attraktivität, diesen Schritt noch einmal zu versuchen, deutlich geringer".

Bei der Presse-Veranstaltung kündigte das Medienhaus zudem den "Test eines neuartigen Politikmagazins" an. Ab Frühjahr 2019 solle das gedruckte Wochenmagazin "Bild Politik" zunächst im Einzelverkauf in einer ausgewählten deutschen Region im Handel erhältlich sein. Das Magazin solle die "wichtigsten Fragen der Woche" stellen und die Antworten dazu liefern, sagte Bild-Vizechef Nikolaus Blome. Dabei sollten die Themen anstatt nach klassischen Ressorts in die drei Rubriken "Ärger", "Freude" und "Neugier" eingeordnet werden.

Mit Blick auf das deutsche Leistungsschutzrecht für Presseverlage, dem in einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof das Aus droht, sprach sich Döpfner außerdem dafür aus, auf europäischer Ebene eine verbindliche Regelung zu treffen.

