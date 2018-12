Die Lokführer-Gewerkschaft GDL wirft der Bahn vor, ein Scheitern der Tarifverhandlungen zu provozieren. Ein neuer Streik zeichnet sich vorerst aber nicht ab.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat im laufenden Tarifkonflikt Vorwürfe gegen die Deutsche Bahn erhoben. Die Bahn provoziere das Scheitern der Tarifverhandlungen, sagte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky am Freitag.

Nach seinen Worten haben sich Unterhändler beider Seiten zwar am Vortag in Eisenach in allen Punkten auf einen Tarifvertrag geeinigt. "Irrwitzigerweise versucht die DB, die Unterzeichnung in die nächste Woche zu verschieben." Das sei unverständlich, unlogisch und nicht hinnehmbar. "Wer sich so verhält, versucht Tarifergebnisse zu manipulieren", so Weselsky.

Die Bahn verhandelt parallel in Berlin mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), es sollen vergleichbare ...

