Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag erneut ein Kursrückgang ab. Damit dürfte der Leitindex SMI die Talfahrt des Vortages fortsetzen, als die starke Erholung von Dienstag und Mittwoch durch die verhaltene Wall Street gestoppt worden war. Nach Europaschluss gaben die Indizes in den USA unter dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...