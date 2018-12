Erst 2020 soll ein entsprechend befähigtes iPhone an den Markt kommen. Für Deutschland wird das vermutlich reichen, für andere Märkte kaum. Verliert der Kult-Konzern den Anschluss? Wurde die technische Entwicklung verschlafen? Konkurrent Samsung wartet schon ein Jahr früher mit entsprechender Technik auf, kann mehr Erfahrungen sammeln und verarbeiten und sich dadurch einen Vorsprung sichern. Allerdings sollte auch daran erinnert werden, dass Apple bei der Einführung der Mobilfunkstandards von 3G und 4G genauso hinterherhinkte, was letztlich aber keine Nachteile bescherte. Andere technische Innovationen wie Siri oder der Rahmen aus rostfreier Stahllegierung faszinierten die Käufer so sehr, dass sie geringere Geschwindigkeitenin Kauf nahmen. Der Schritt von 4G zu 5G ist allerdings so gewaltig, für den Nutzer mit so vielen Vorteilen verbunden, dass Apple sich schon revolutionäre Neuerungen einfallen lassen muss, um ein Abwandern der Kunden zur Konkurrenz zu verhindern. Mutmaßlich ist Apples 5G-Abstinenz unfreiwilliger Natur, weil die wichtigen ChipzuliefererQualcomm und Intel nicht liefern können. Ein Problem, denn: Es steht zu erwarten, dass die Vertriebspartner eher Smartphones mit 5G zu vermarkten suchen, um eine schnelle Migration auf die neuen Netze anzuschieben, damit sich die Kosten dafür schneller wieder einspielen.



