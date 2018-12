Wien (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) adaptierte auf der gestrigen Zinssitzung den zuletzt beschlossenen geldpolitischen Maßnahmenmix sowie die offizielle Wortwahl in Bezug auf das Netto-Anleihekaufprogramm, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Leitzinsen würden unverändert bleiben (Einlagesatz bei -0,4%, Hauptrefinanzierungssatz bei 0,0%, Spitzenrefinanzierungssatz bei 0,25%) und sollten noch zumindest bis über den Sommer 2019 auf dem aktuellen Niveau gehalten werden bzw. darüber hinaus, solange es notwendig sei, um sicherzustellen, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung Notenbankziel bewege. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...