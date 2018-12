FRANKFURT (Dow Jones)--Schwach zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen im frühen Geschäft. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 88 auf 10.810,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.909,5 und das -tief bei 10.806 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 4.000 Kontrakte. Händler hatten dies jedoch schon am Vortag erwartet, nachdem am Mittag der kurzfristige Intraday-Aufwärtstrend gebrochen worden war. Schließlich habe der Markt eine 400-Punkte-Rally hinter sich gehabt.

December 14, 2018 02:43 ET (07:43 GMT)

