Einige Anleger könnten in diesem Herbst ab und an das Bedürfnis nach einer ordentlichen Dosis Aspirin verspüren. Unter anderem auch die Aktionäre des Dax-Konzerns Bayer, wenn sie auf das Jahreschart mit der Kursentwicklung in 2018 blicken. Natürlich kommen die beiden X-perten diese Woche nicht umhin, noch einmal auf das Thema "Monsanto" zu sprechen zu kommen. So weit, so gut. Nur was zum Himmel hat der Bayer-Konzern mit Fußpflege zu tun? Dies und einiges andere mehr erfahren Sie in unserem heutigen Video.