Die ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100) - das TecDAX-Unternehmen für industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision),

weltweit einer der führenden Anbieter für Oberflächeninspektion und für 3D Machine-Vision-Anwendungen, hat - nach geprüften, aber noch nicht testierten Zahlen - im Geschäftsjahr 2017/2018 mit einem deutlichen EBT-Wachstum (Gewinn vor Steuern) von 18 Prozent auf 33,0 Millionen Euro (GJ 16/17: 28,0 Millionen Euro) sowie einer EBT-Marge zum Umsatz von 22 Prozent die Gewinnprognose deutlich übertroffen und einen neuen historischen Höchstwert erzielt. Mit einer Steigerung des Umsatzes um 7 % auf 152,5 Millionen Euro (GJ 16/17: 143,0 Millionen Euro) hat ISRA die anvisierte mittelfristige Umsatzmarke von 150,0 Millionen Euro überschritten und einen Meilenstein für zusätzliche Skaleneffekte sowie weiteres Wachstum erreicht. Die Auftragseingänge im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018 - der Auftragsbestand von derzeit 98,0 Millionen Euro stellt einen bisherigen Höchstwert dar - wurden wegen des konservativen Ressourcenausbaus zum Teil erst im Geschäftsjahr 2018/2019 als Umsatz realisiert. Die notwendige Erweiterung der Kapazitäten bzw. die personelle Verstärkung zur Effizienzsteigerung in der Produktion sind bereits initiiert. Das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) legt um 14 Prozent auf 49,0 Millionen Euro zu (GJ 16/17: 42,9 Millionen Euro), die EBITDA-Marge erreicht 32 Prozent zum Umsatz und 29 Prozent zur Gesamtleistung (GJ 16/17: 30 % bzw. 27 %). Der operative Cash-Flow beläuft sich im Geschäftsjahr 2017/2018 auf 25,6 Millionen Euro (GJ 16/17: 37,1 Millionen Euro), der Netto-Cash-Flow auf 5,0 Millionen Euro (GJ 16/17: 12,8 Millionen Euro) bei einer Netto-Liquidität von 1,8 Millionen Euro (30. September 2017: -1,3 Millionen Euro). Mit der robusten Eigenkapitalquote von 63 Prozent (30. September 2017: 62 %) ist ISRA optimal auf die Fortsetzung ihres Wachstumskurses vorbereitet.

Im Geschäftsjahr 2017/2018 hat ISRA ihre hohe Profitabilität erneut ausgebaut. Die Gross-Marge (Gesamtleistung abzüglich Material- und Personalaufwand der Produktion) erreicht das hohe Niveau des Vorjahres und liegt bei 61 Prozent zur Gesamtleistung (GJ 16/17: 61 %) bzw. 57 Prozent zum Umsatz (GJ 16/17: 57 %) und beläuft sich auf 103,4 Millionen Euro (GJ 16/17: 96,6 Millionen Euro). Das EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) wächst stark überproportional auf 33,2 Millionen Euro (GJ 16/17: 28,3 Millionen Euro). Damit erreicht die EBIT-Marge 22 Prozent zum Umsatz (GJ 16/17: 20 %) und 20 Prozent zur Gesamtleistung (GJ 16/17: 18 %).

In der Bilanz erhöhen sich die Zahlungsmittel und -äquivalente um 17 Prozent auf 34,7 Millionen Euro (30. September 2017: 29,7 Millionen Euro). In Folge des Auftragsbestands von aktuell über 98,0 Millionen Euro brutto (Vj.: 90,0 Millionen Euro brutto) steigen die Vorräte auf 36,9 Millionen Euro (30. September 2017: 32,7 Millionen Euro). Forderungen aus Lieferungen und Leistungen liegen bei 111,8 Millionen Euro (30. September 2017: 98,0 Millionen Euro). Davon entfallen 45,5 Millionen Euro (30. September 2017: 50,6 Millionen Euro) auf bereits in Rechnung gestellte Systemlieferungen. ...

