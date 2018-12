Paris (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche überwand der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) nach mehreren erfolglosen Versuchen den zentralen Widerstand bei 1.236 USD und generierte damit ein Kaufsignal, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht. In der Folge sei der Wert an den Bereich der nächsthöheren Zielmarke bei 1.255 USD geklettert. ...

