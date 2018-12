Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana hat einen Joint Venture-Vertrag für die Errichtung einer Betain-Kristallisationsanlage in der Zuckerfabrik Tulln mit dem amerikanischen Zuckerproduzenten Tasco (The Amalgamated Sugar Company) unterzeichnet. Betain wird aus Zuckerrübenmelasse gewonnen und zeichnet sich durch eine große Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten aus. Betain gilt nicht nur in der Nutztierhaltung als Bestandteil bei Futtermitteln, sondern wird auch in Nahrungsergänzungsmitteln oder in Sportgetränken eingesetzt. Darüber hinaus wird Betain in Kosmetikprodukten wegen seiner regulierenden Wirkung auf den Wasserhaushalt in den Zellen angewendet. Der Start der Errichtung der neuen Betain-Kristallisationsanlage ist im Frühjahr 2019 geplant. Der Finanzbedarf für die ...

