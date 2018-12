Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag deutlich tiefer eröffnet. Damit ging die Talfahrt des Vortages weiter, als die starke Erholung von Dienstag und Mittwoch durch die verhaltene Wall Street gestoppt worden war. Die Börsen in Asien erlitten herbe gar Kursverluste von bis zu 2 Prozent. Über Nacht sorgten schwache Konjunkturdaten aus China für schlechte Stimmung auf dem Börsenparkett. Zudem fiel in Japan der Tankan-Bericht ernüchternd aus.

Sorgenfalten bereitet den Marktteilnehmern weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Aus Peking verlautete erneut, dass hochrangige Regierungsvertreter derzeit eng mit den USA zusammenarbeiten, um eine Übereinkunft im Konflikt beider Länder zu finden. In der Affäre um die in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...