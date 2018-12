BERLIN (Dow Jones)--Der Fraktionschef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), hat nach den Verhandlungen über den Brexit beim Brüsseler EU-Gipfel erneut klar gemacht, dass an dem mit London ausgehandelten Austrittsabkommen aus europäischer Sicht nicht mehr zu rütteln ist. "An dem Verhandlungstext wird es keine Änderungen mehr geben, das müssen die Briten wissen", sagte Weber im ARD-"Morgenmagazin". Die Briten stünden "jetzt vor der Entscheidung, entweder man nimmt den sicheren Vertrag, oder man riskiert dann den harten Brexit".

Weber, der Spitzenkandidat der EVP für die nächste Europawahl ist, bezeichnete den Vertrag aus Sicht des Europaparlaments als "gut" und bekräftigte: "Es wird keine Nachverhandlungen geben, der Vertrag liegt auf dem Tisch." Er sei von 27 Staaten auf der europäischen Seite akzeptiert worden, und auch die britische Regierung habe ihm bereits zugestimmt. Alle wollten allerdings, dass man auf die so genannte Backstop-Lösung als "Sicherheitsnetz" für Irland nicht zurückgreifen müsse. "Wir können gerne vergewissern, dass wir alle nicht wollen, dass er greift", sagte Weber.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte bei ihrer Ankunft von den übrigen EU-Ländern "rechtliche und politische Zusicherungen" mit Blick auf die im Austrittsvertrag festgelegte Auffanglösung für Nordirland verlangt. Diese würde in Kraft treten, wenn sich die EU und Großbritannien in den kommenden Jahren nicht auf eine bessere Lösung einigen. Das Vereinigte Königreich bliebe dann bis auf weiteres in einer Zollunion mit der EU. Mays parteiinterne Widersacher fordern jedoch ein Enddatum für diesen Backstop zu Nordirland.

Die 27 übrigen EU-Länder erklärten nach dem Gipfel daraufhin, die EU sei "fest entschlossen", mit London nach dem EU-Austritt im März kommenden Jahres schnell Verhandlungen über eine Vereinbarung aufzunehmen, um die Auffanglösung für die irische Grenze überflüssig zu machen. Falls die Notlösung doch kommen würde, solle sie nur "vorübergehend" und "so lange wie unbedingt erforderlich" in Kraft bleiben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte nach der Sitzung, die EU werde das Austrittsabkommen "nicht wieder zur Disposition" stellen. "Wenn es eine Rückversicherung braucht, weil wir in der Übergangsphase noch nicht ausreichend Regelungen gefunden haben, dann wollen wir diese Übergangsphase eines Backstops schnell überwinden. Und wir werden unser Äußerstes tun, um das zu schaffen", sagte sie. Gleichzeitig erwarte man aber auch von Großbritannien, "dass es dann seine Ideen eingibt".

